Mann til sykehus etter frontkollisjon

GRONG: Ulykka skal ifølge politiet ha skjedd ved Fjerdingen på E6.

- Vi er på veg til stedet. Det skal ha vært en front mot front-kollisjon mellom en personbil og en lastebil. Det skal visstnok ha vært lav hastighet ved sammenstøtet. Det skal ha vært en person i hvert av kjøretøyene, sier operasjonsleder Johnny Olsen i Trøndelag politidistrikt.

Politiet fikk melding om ulykka klokka 15.04. Klokka 16.30 melder operasjonsleder Olsen at begge kjøretøyene er oppe på vegen igjen, og at E6 er ryddet.

- Vet dere hva som har skjedd?

- Vi vet ikke hva som skjedde forut for frontkollisjonen, men vi vet at det ikke har blitt noen alvorlig personskade. Den mannlige føreren av personbilen er brakt til sykehus for en sjekk, og vi skal ta en prat med ham når han kommer dit, sier Olsen til NA.

Han legger til at begge førerne av kjøretøyene og eventuelle vitner til fronkollisjonen vil bli avhørt av politiet.