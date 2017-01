Nå er Trump USAs president

Med hånden på Abraham Lincolns bibel og en familiebibel avla Donald Trump fredag eden som ny president i USA. I en høytidelig seremoni uttalte Trump de 35 ordene i den tradisjonelle eden der han som USAs president lover å respektere den amerikanske grunnloven.

- Vi flytter nå makten fra Washington D.C og tilbake til dere, folket, sa Trump i sin tale.

Trump avla eden til høyesterettsjustitiarius John Roberts. Like før avla Mike Pence eden som ny visepresident til høyesterettsdommer Clarence Thomas.

Amerika først for Trump

I sin innsettelsestale lovte Donald Trump å sette USA først – America First. Og USA skal begynne å vinne igjen som aldri før.

- Dette øyeblikket hører til dere. Dette er dagen deres, deres feiring, dette, USA, er deres land, sa han.

Trump tegnet et dystert bilde av USA slik det framstår nå, med et elendig utdanningssystem og gjenger og narkotika som dominerer i byene.

- Dette opphører nå, akkurat nå, sa han og pekte på at USA i årevis har subsidiert utenlandsk industri på bekostning av amerikansk industri.

- Vi har gjort andre land rike mens vår rikdom har forsvunnet utover grensene, sa han.

Han avsluttet talen med å love at han skal gjøre USA velstående, stolt og trygt, og helt til slutt gjentok han slagordet fra valgkampen sin:

- And we shall make America great again – vi skal gjøre USA storartet igjen.

Trøbbel med å levere

Trump vil i sine første 100 dager som president gyve løs på Obamas helsereform, starte infrastruktursatsinger og starte byggingen av Mexico-muren, tror forsker II Hilmar L. Mjelde ved Universitet i Bergen.

- Jeg er mest spent på om han får partiet sitt med seg. Han drev jo valgkamp som en uavhengig kandidat mot sitt eget partietablissement, sier han.

- I den grad agendaen hans generelt involverer offentlig pengebruk, vil mange partifeller si nei. Republikanerne vil ha privat finansiering, sier Mjelde.

Han tviler på at Trump klarer å nå det nivået av økonomisk vekst og utvikling som han har lovet.

Kort tid etter innsettelsen av Donald Trump kommer det meldinger om nye sammenstøt mellom mellom rundt 1.000 aktivister og politi i Washington D.Cs gater, melder VG direkte.



Video fra NBC viser blant annet hvordan politiet bruker det som ser ut til å være sjokkgranater og pepperspray mot demonstrantene. CNN melder at over 90 personer er arrestert i forbindelse med urolighetene.