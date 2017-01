Skal ha alt klart innen kort tid

RØRVIK: – Vi er fremdeles i samtaler med Per Ivar Fornes og en lokal slik at vi får til et trenerteam. Dette har tatt tid, men vi gjør vårt beste og regner med at det er klart innen kort tid.

Hun sier at de er positive med tanke på framtida for Rørvik-fotballen, og at de nå tenker litt annerledes enn før.

– Vi har planer om hvordan drifte klubben og er positive med tanke på framtida. Det blir lag i fjerdedivisjon, men kanskje et litt annet enn det vi har hatt før. Vi tenker litt annerledes nå og ønsker å bygge klubb og lag gjennom en langsiktig plan, avslutter Lothe.