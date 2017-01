Coop innstilt på fusjon

Coop-medlemmer har fått tilsendt et informasjonsskriv der det kommer fram at Coop Steinkjer i et styremøte 17. januar i år ble enige om å slå seg sammen med Coop Midt-Norge. CMN har gjort et tilsvarende vedtak, og saken vil bli behandlet på årsmøtene 22. og 23. februar.

Coop Steinkjer eier og driver butikker i Namsos, på Otterøya, på Namdalseid, Sjøåsen og på Vik i Flatanger.