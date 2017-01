Kjørte av vegen og havnet på taket i dyp grøft

NÆRØY: Det skrev politiet på Twitter klokka 07.02 lørdag morgen.

Det var ei dame i 30-åra som havnet i det som politiet beskriver som en dyp grøft med vann i. Bilen skal ha havnet på taket og delvis i vannet, skriver politiet.

Føreren har kommet seg ut av bilen og blir sjekket av ambulansepersonell. Kranbil er på stedet for å få bilen opp av grøfta.

Politiet melder om svært glatte kjøreforhold på stedet.

07.33 opplyser politiet om at kvinnen i 30-åra blir med ambulansen for legesjekk på Rørvik, og at bilberging har startet.

Ellers har det vært ei rolig natt for politiet, opplyser operasjonsleder Rune Reinsborg i Trøndelag politidistrikt.

Nyheter

I dagens NA kan du blant annet lese at jentene strømte til kinosalen for å se premieren på filmen om Marcus og Martinus, og at to personer er pågrepet etter Facebook-innlegg.

Du kan også lese at arkitektene er lei av negativiteten rundt bygginga av leiligheter i Namsos: – Vi skjønner ikke hvorfor; dette skaper vekst i byen.

– Folk sliter med å selge husene sine, så hva skal vi med enda en haug med leiligheter? Randi Havstein (64) ser opp mot himmelen like utafor inngangsdøra heime i Vika. Onsdag økte sjansene for at utsikten snart kan bli en helt annen.

Trønder-Avisa skriver i dagens avis at Olav Øvereng (45) slutter i Marin Harvest og forlater kald sjø i Flatanger, for å bygge opp oppdrettsselskap i Middelhavet.

T-A skriver også at KS-styreleder Mari Vold er redd for at sammenslåingen av Trøndelag vil føre til at hovedkontorene til en rekke enheter blir nedlagt i den nordlige delen av nyfylket.

I går fikk Donald Trump sin innsettelse, og er nå USAs 45. president. I Adressa kan du lese at Trumps tale fikk det til å gå kaldt nedover ryggen (krever innlogging) på politisk redaktør i Adressa Tone Sofie Aglen fra Nærøy.

I VG kan du lese hvordan verden reagerer på gårsdagens innsettelse.

Været

Været vil i dag bli relativt mildt i hele Namdalen. Ytre og midtre strøk av Namdalen vil få oppholdsvær og temperaturer rundt seks grader.

I Indre Namdal vil det bli noe kaldere, der temperaturen vil ligge på rundt to til tre plussgrader. Det vil regne relativt jevnt i dag, og det gjelder for hele Namdalen, melder Yr.no.