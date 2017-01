Knappe ny valkampleder for Venstre Nord-Trøndelag

NAMSOS: Nå gleder han seg til å komme i gang med valgkampen.

– Min oppgave blir å holde i trådene og få folk i Nord-Trøndelag engasjert i Venstres politikk. I tillegg vil jeg helt sikkert også ta på meg namdalshatten engang i blant for at viktige politiske saker for Namdalen blir hørt i Venstre sentralt på Stortinget, sier en blid Geir Olav Knappe.

Venstres leder Trine Skei Grande er fornøyd med å få nok en namdaling med på laget fram mot valget.

– Geir Olav har markert som som en tydelig stemme for Venstre, som en aktiv kommunestyrerepresentant i Namsos. Vi trenger slike stemmer inn i den nasjonale valgkampen, sier Skei Grande.

Også stortingsrepresentant André N. Skjelstad fra Verran er fornøyd med å få Knappe inn på laget.

– Vi trenger aktive personer som Geir Olav som kan sette politiske saker på dagsordenen og bidra til engasjement.