TRONDHEIM: Johansen gir den tidligere eliteseriespilleren i håndball de beste skussmål – og mener rørvikjenta har mye av æren for at 2. divisjonsklubben Charlottenlund nå kjemper om opprykk.

– Å få Julie med på laget har vært helt strålende. Hun er en kjempekapasitet og en spiller som er ekstremt viktig for oss. Hennes overgang har vært en klar forsterkning i laget, fastslår CSK-treneren.

– En strålende spiller

Rørvikjenta, som har erfaring både fra juniorlandslaget, eliteserien og 1. divisjon – har bøttet inn med mål for Trondheimsklubben så langt i sesongen. I alt 63 mål på 13 kamper har det blitt for Nygård. Det plasserer 20-åringen på topp 10-lista over toppscorerne i 2. divisjonsserien.

– Hun har definitivt et av de hardeste skuddene her til lands, sier Atle Oliver Johansen om Nygård, som igjen er omskolert til bakspiller etter å spilt strek i Molde.

Johansen understreker imidlertid at Nygård er vel så sterk i forsvar som i angrep på håndballbanen.

– Hun kan alt. Jenta er en strålende spiller og det har vært udelt positivt å få henne inn i troppen. Julie har mye erfaring og vet som skal til. Det kommer hele laget til gode, fastslår CSK-treneren.

1. divisjon neste?

Med to tredjedeler av 2016/2017-sesongen fullført, har Charlottenlund SK håndball Elite plassert seg på en andreplass på tabellen. Ti seire, ett uavgjortresultat og tre tap – gjør at laget nå ligger fire poeng bak tabelltopp Volda. CSK står imidlertid med tre kamper mindre spilt enn nevnte Volda – og ligger godt an til å nå sesongens mål; nemlig å spille om opprykk til 1. divisjon.

– Vi skal opp, det er ikke snakk om annet. Vi er imidlertid avhengig av å gjøre jobben også i de resterende kampene. I den sammenheng blir Julie helt klart en viktig spiller for oss i også i tida framover.

– Vi er på mange måter et komplett lag med en rekke gode individuelle spillere. Utfordringa framover blir å få samspillet til å fungere enda bedre, avslutter Atle Oliver Johansen