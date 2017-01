Har penger – søker ideer

NAMSOS: – Vi i Skogbrukets verdiskapningsfond vil gjerne bidra til at den positive utviklinga i norsk skogbruk fortsetter, uttaler Rolf Hatlinghus som er prosjektpådriver for fondet.

Årlig deler fondet ut fire-fem millioner kroner til ulike tiltak, til utvikling av ideer eller produkter og til kompetanseutvikling. De siste fem årene har det blitt delt ut omkring 17 millioner kroner.

Et av målene er å sikre verdiskapning i skogbruket, og bidra til å skape gode og lønnsomme arbeidsplasser i skognæringa og flere helårsarbeidsplasser i skog og utmark, sier han.

Et eksempel er bedriften Vepak i Trondheim som fikk støtte fra fondet til utvikling av en helautomatisk vedpakkemaskin som nå er i markedet. Tiltak innenfor HMS er også blant de områdene fondet mener det er viktig å søkelys på.

– Alle som jobber i skogbruket har erfaringer som andre kan ha bruk for, slik at tiltak som går på å dele kompetanse er et annet eksempel det kan søkes støtte til, sier Hatlinghus.

Søknadsfristen i denne runden går ut 1. februar.