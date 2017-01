Jaktutvalget foreslår innskrenket elgjakt

KOLVEREID: – Departementet har bestemt jakttidsramma for elgjakta. Den går fra 25. september til jul. Nå skal fylket lage en jaktidsforskrift for Nord-Trøndelag, og det er den vi vil ha innspill på nå, sier leder i viltutvalget, Rune Arstein.

I forrige runde da jakttidsramma ble fastlagt, sa Nærøy kommune i den høringsrunden at de ville ha jakttid som tidligere.

I denne runden vil kommunen ha innspill på om de skal søke fylkeskommunen om å innskrenke jakta, og har lagt fram to forskjellige forslag. Det ene er ei jakttid fra 25. september til 30. november. Det andre alternativet er 5. oktober til 30. november.

– Fylkeskommunen vil gjerne at alle kommunene i fylket skal ha samme jakttid, men det er åpnet for at kommunene søke om innskrenking av jakttida. Vi vil ha innspill fra alle brukerne av naturen og ikke bare fra elgjegere, sier Arstein.

Høringsfristen er knapp, og kommune må ha uttalelsen senest 5. februar.

– Det er særlig de som jakter noe annet enn elg eller bruker naturen på en annen måte, vi vil ha innspill fra.