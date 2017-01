GRONG: Politiet stoppet sjåføren like nord for Grong tirsdag klokka 14.09. Da de ba om å få se sertifikatet, fikk 35-åringen fra Ytre Namdal et forklaringsproblem.

– Han hadde ikke gyldig førerkort, og blir anmeldt, oppsummerer operasjonsleder Lars Letnes hos Politiet i Trøndelag.