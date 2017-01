Hva har skjedd mens du sov?

RØRVIK: Det er ingen meldinger i politiloggen tirsdag, og operasjonsleder opplyser om at det har vært ei rolig natt i hele Nord-Trøndelag.

Nyheter

Tirsdag morgen kan du lese om at Dagbladet skriver at det kan virke som at Vikna, Nærøy og Leka blir til nye Ytre Namdal kommune. Du kan også lese om at rundt en tredel av alle gulrøtter som tas opp i Namdalen ender opp som dyrefor eller i søpla.

Kari Kvisle står fremst i køa når kulturhusets vårprogram slippes Teaterglade Kari er kulturhuslederens drømmekunde Hver sesong, når programmet er klart, kommer Kari på døra til kulturhusleder Roger Grande. Og hver gang går hun der fra med veska full av billetter.

Familie og pårørende er kritiske til maten som serveres i Vikna kommune – Jeg ble skikkelig lei meg Flere etterlyser mer næringsrik og variert mat enn det som blir servert fra felleskjøkkenet i Vikna kommune.

Toppsaken på Trønder-Avisa tirsdag morgen er at Tomas Northug er forundret over vrakingen av storebror Petter Northug. Landslagssjefen avfeier at det er et maktspill mellom partene. Her kan du lese saken.

UL Fram gjentar revysuksessen Lørdag er det klart for dobbel reprise av revygruppas jubileumsforestilling «30 år med Fram i navnet».

Varsel om jordskred

NVE melder om økt aktsomhetsnivå (nivå 2) for jordskred i hele Nord-Norge samt Nord-Trøndelag og fare for flom i Troms og Nordland. Dette skriver Trønder-Avisa.

I Nord-Trøndelag er det varsomhetsvarsel for Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne og Snåsa.

Julie Nygård gjør suksess i ny klubb – Ekstremt viktig for oss Charlottenlund-trener Atle Oliver Johansen mener Julie Nygård har vært en enorm tilvekst i klubben siden overgangen fra Molde i sommer.

Været

Det er sendt ut kulingvarsel for Rørvik - Andenes:

Tirsdag formiddag økning til sørlig stiv kuling, fra utpå ettermiddagen sterk kuling.

Her er tekstvarselet for Trøndelag tirsdag:

Sørøst til sørvest frisk bris utsatte steder og på kysten. Spredt regn, etter hvert lettere vær. I kveld økning til sør og sørvest stiv kuling. Etter hvert litt regn, nedbør som snø i fjellet og i indre strøk lengst nord.

Utvider med CT-røntgen Namsen Dyrehospital investerer tre millioner i et nytt tilbygg med CT-røntgen – og blir de eneste veterinærene i Midt-Norge som kan tilby tjenesten.