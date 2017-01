Reagerer på rådmannens forslag

NAMSOS: Til NA uttalte Namsos-rådmann Gunnar Lien tirsdag at samfunnshuset fra 1961 bør vike plass for et nytt rådhus.

Vil rive Samfunnshuset – og bygge rådhus Namsos samfunnshus er i svært dårlig stand, og helt uegnet som kontor- og servicebygg og slett ikke brukbart som framtidig rådhus.

Det er det mange som er uenig i. Her er noen av kommentarene fra folket etter at saken ble kjent:

Vil prioritere helse

Kjære Rådmann! Ta på dæ helseuniform ferr ei vækka, da skjønne du korr pengan bør gå te!!! Ellen Frisendal

Kommunen har jo kjøpt Nexan, og de kan jo lag et åpent kontorlandskap i en av hallene der. Nei stikk fingern i jorda gutt og bruk pengene på flere ansatte i helse og der det virkelig trengs.... Sverre Kjønsø

Trenger ikke noe rådhus! Bruk pengene på de eldre i stedet!. Tore Thomassen

Puss opp skolene og uteområdene der i stedet. Skolene er en skam. Ungene fortjener bedre enn så. Tonje Forreløkken

La heller stakkaran på bo å servicesrntran å sykeheimen få ein bedre kværdag. Ansætt fleire folk. Monica Bekkavik

Bygge svært nytt rådhus for hobby-politikere i lille Namsos...for no vrøvl! Bruk penger der det trengs og er nødvendig, helsesektoren! Sverre Nygård Rasmussen

Ta tørn .har vell anna å bruk pengan på sku vi tru.dette huset er brukans i mange år enda. Vigdis Klykken

Er det slik i Namsos også? De som bestemmer har jo eldre i familie og slekt -gir de faen i dem også ? Jann Johansen

Rock-city kan sikkert brukes til noe. Rart at Namsos ennå ikke har lært sin lekse... Willy Wiksaas

HVA MENER DU? SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET UNDER!

Åpner for å rive Nexans-bygget Fire bedrifter er nær ved å signere leiekontrakter i Nexans-bygget. Men på lang sikt åpner Gunnar Lien for å jevne eiendommen med jorda.

Formannskapet neste uke

Nå blir det opp til politikerne i Namsos å bestemme samfunnshusets videre skjebne.

I den samme saken anbefaler rådmannen også å sette i gang utredning av lokalisering av kulturskole og opplæringssenter, med en rekke alternativ som bør vurderes. For eksempel at Geilin kan bli enten kun opplæringssenter eller kun kulturskole. Et annet innspill er at kulturskolen flyttes til Kulturhuset – noe som krever ombygging og utvidelse. Samt flere andre løsninger, deriblant nybygg.

Formannskapet behandler saken 31. januar. Samme dag som Gunnar Lien har sin siste arbeidsdag som rådmann i Namsos kommune, før han går over i sin nye jobb som administrerende direktør i Statskog.