Rolig natt i Namdalen

RØRVIK: Det har vært ei rolig natt til onsdag i Namdalen. Det er ingen meldinger i politiloggen.

Nyheter

På våre nettsider finner du saken om at rådmann Gunnar Lien mener Namsos samfunnshus bør vike plassen for et nytt rådhus. Du kan også lese om at skimangel skaper utfordringer for langrennsmiljøet i Ytre Namdal.

Gikk mot rådmannens forslag Bekymret for turismen – Det er bekymringsfullt at politikerne i Flatanger kan la fire turistnæringer gå fløyten, sier Tor Inge Skoglund.

På Trønder-Avisa kan du lese om at filmen om Marcus og Martinus har danket ut Snåsamannen, og er på topp både i Norge og Sverige.

Adressa.no gir deg saken om at NTNU i Trondheim ligger nederst på jukselista.

Knuste bakruta på bil Fra Sverres gate i Namsos kom det tirsdag kveld melding om at noen hadde knust ei bakrute på en bil.

Været

Yr.no har sendt ut kulingvarsel for Rørvik - Støtt:

Fra tirsdag ettermiddag sørlig stiv kuling, fra tirsdag kveld sør og sørvest periodevis sterk kuling.

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag onsdag:

Sørvest frisk bris, stiv og periodevis sterk kuling på kysten. Litt regn av og til i ytre strøk og lengst nord, forøvrig skyet eller delvis skyet oppholdsvær.

Navet i lokal båtbygging Et velfungerende næringsliv beskrives ofte som et hjul som går og går. Men dette hjulet må ha et nav som alt dreier rundt, og for båtbyggingsindustrien i Ytre Namdal er Marine Design AS på Kolvereid dette navet.

Periodevis stengt

Statens Vegvesen melder om at fylkesveg 715 Holmsund Store, på strekningen Rødmyr til Namdalseid er stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra klokken 12.00 til 13.30.

Fosen Namsos Sjø opplyser onsdag morgen om at sambandet Namsos - Rørvik - Leka blir kjørt av MS Mårøy i dag.

Mens Coop Midt-Norge kan bli landets nest største samvirkelag Kolvereid vil stå alene En fusjon mellom Coop Midt-Norge og Coop Steinkjer vil gi Norges nest største samvirkelag med nær seks milliarder i omsetning. Namsos og Rørvik er med – Kolvereid holder seg utafor.