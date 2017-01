Vintermyr-prosjektet utsettes

NAMSSKOGAN: Det betyr at E6 Vintermyr-prosjektet, som skal forbedre trafikksikkerheten og kurvaturen, ikke blir ferdig før sommeren 2018, opplyser Statens vegvesen

Snart er denne flaskehalsen historie På 40 år har Vegvesenet fjernet sju smale jernbaneunderganger på E6 i Nord-Trøndelag. Neste år starter arbeidet med å fjerne den åttende og siste.

- Egentlig skulle arbeidene ha startet opp i januar. Med valgt løsning viser det seg nå at fyllingen under jernbanesporet også må skiftes ut. Dette for å ivareta sikkerheten til togtrafikken under anleggsarbeidet, forteller prosjektleder Dag Ivar Borg.