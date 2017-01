«Jeg ba ungene om å komme seg i trygghet»

GRONG: Meldinga om at det hadde gått et jordskred ved Aunfossen kraftstasjon i Harran i Grong kommune kom ved 15.15-tida torsdag.

– Jordskredet har tatt med seg en relativt stort naust. NVE og kommunen er varslet, opplyser politiet.

Skredet skal være på 15 ganger 20 meter. Det skal være mellom sju og åtte meter høyt.

Kom med skolebussen

Det var Tor Erik Wibe og Irene Haugens fire barn i alderen 7-13 år som hørte raset. De hadde nettopp kommet heim med skolebussen da jordskredet gikk, bare få meter fra husveggen.

– De ringte meg. Jeg var på jobb hos Otto Moe AS i Grong. Da jeg hørte hva som hadde skjedd, ba jeg ungene om å kle på seg, gå ut og komme seg i sikkerhet på trygg avstand. Så hev jeg meg inn i bilen og kjørte heim, forteller Tor Erik Wibe.

Hva var det som møtte deg da du kom heim?

– Et naust på halv tolv, som lå ned mot Namsen. Traktoren vår sto ute på raskanten. Jeg hoppet inn i den, startet opp og fikk den vekk, forteller Wibe.

Han opplyser at det er et stort naust som ble tatt av skredet. Det er i to etasjer og brukes primært til oppbevaring.

– Naustet har delt seg i to. Noe ligger ute i Namsen og flyter, en del er på kanten, forteller han.

NVE rykket ut

Kjell Brauten, avdelingsleder på teknisk etat i Grong kommune, rykket ut til rasstedet da alarmen gikk torsdag ettermiddag. Han ble på stedet utover ettermiddagen for å vente på representanter fra NVE og politiet. Det var de som måtte avgjøre om det var påkrevet å evakurere familien på seks fra bolighuset.

Raset gikk like ved bolighuset

– Det ligger et bolighus rett i nærheten, bare 12-15 meter unna raskanten. Vi avventer nå beskjed fra NVE og politiet om bolighuset skal evakueres, sier Brauten som tilføyer at situasjonen er under kontroll.

Avdelingsleder Brauten tilføyer at massene har stabilisert seg og at situasjonen er under kontroll.

Kjell Brauten opplyser også at NTE Nett er utkommandert for å ta stilling til om det er nødvendig å foreta seg noe i forhold høyspenttraseen som ligger nært raset. Spesielt en stolpe står faretruende nært.

Da vi var i kontakt med huseier Tor Erik Wibe torsdag, var det ikke tatt noen avgjørelse i forhold til om familien måtte evakueres. Men Wibe antok da at de trolig ville sove borte i alle fall den første natta, for sikkerhets skyld.

– Det føles litt usikkert å skulle ligge heime i natt, så det er mulig vi drar vekk uansett hva geologen kommer fram til. Vi har mulighet til å overnatte hos slekninger, sier Wibe til NA.

Han antar at det er de store nedbørmengdene den siste tida som har forårsaket skredet.