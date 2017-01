Gluntan gjester Grong hotell

GRONG: De har holdt på like lenge som Rolling Stones, gitt ut nærmere 40 plater og hatt nesten like mange musikere i stallen.

Med landeplager som «Langs hver en vei» og ikke minst «La oss leve for hverandre» er Gluntan ikke bare Trondheims, men hele Trøndelags danseband. Over 50 år etter oppstarten har bandet på mange måter funnet tilbake til røttene, noe de nylig ble hedret for med spellemannpris for jubileumsplata «Gluntan 50 år».

Gluntan består i dag av Kjell Ivar Eines (vokal), Helge Risnes Nyhus (gitar), Frank Robert Helden (gitar), Endre Fladvad (piano), Dag Kristian Viken (bass) og Geir Viken (trommer).

Bandet er fortsatt aktivt og turnerer jevnlig. I disse dager er det Nord-Trøndelag som prioriteres, og lørdag 4. februar sjekker de inn på Grong hotell, der de inviterer til nyttårsdans.