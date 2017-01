Skoleleder dømt til ett års fengsel

NAMSOS: Mannen er dømt for overtredelse av straffelovens paragraf 299, bokstav c, til fengsel i ett år. Paragrafen omhandler voldtekt av barn under 14 år. Bokstav c omhandler seksuell handling med barn under 14 år.

Han ble i august i fjor ble dømt i Namdal tingrett for å ha begått seksuelle handlinger mot ei mindreårig jente.

Frostating lagmannsrett har kommet til samme konklusjon som tingretten, og har funnet mannen skyldig i å ha begått de påståtte seksuelle handlingene.

Mannen er i tillegg dømt til å betale oppreisningserstatning på 75.000.