Vil kjempe for unikt mottak

GRONG: Der fikk de høre at det ikke «bare» er drøyt hundre beboere og åtte ansatte som rammes, når flyktningmottaket i kommunen legges ned etter 19 års drift.

Rundt 30 boligeiere mister hundretusener i månedlige leieinntekter, kommunen vil måtte redusere ansatte i skole og barnehager.

Flyktningmottaket i Grong legges ned etter 19 års drift Tvinges bort fra heimplassen nok en gang Mer enn hundre naboer, venner, klassekamerater og sambygdinger tvinges bort fra Grong når flyktningmottaket må stenge om tre måneder.

Dette som følge av at statlige inntekter på flere millioner kroner faller bort når Hero Grong Mottakssenter går inn i historiebøkene i vår.

Det er nemlig det politikerne frykter mest. For som et av ytterst få mottak som er hundre prosent desentralisert, tror ingen det vil være mulig å starte opp mottaket igjen dersom det plutselig blir behov for flere mottak i Norge.

– Jeg er bekymret for at vi nå mister kompetanse innenfor mottakssektoren. Jeg ser det som nærmest umulig å starte opp igjen om mottaket om det blir lagt ned, sa ordfører Skjalg Åkerøy.

– Penger er ikke alt UDI har kun vurdert kortsiktig økonomisk gevinst, når de nå legger ned 20 mottak i Norge. Det opprører beboerne.

Allerede mandag møter han UDI. Målet er å få omgjort vedtaket. Ifølge UDI er kun 15 av landets 141 mottak helt eller delvis desentralisert.