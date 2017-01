Tømte brannslukningsapparat på ungdomsfest

Klokken 01.41 fikk politiet melding om at noen hadde utløst ett brannslokningsapparat inn i et lokale på Overhalla.

Da de kom til stedet viste det seg at brannslukningsapparatet var tømt, og at det var mange mindreårige til stede, noe som bekymrer operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Kjetil Mollan.

– Det er klart at det er uheldig å tømme et brannslukningsapparat uten at det er grunn til det, men det var ingen som ble skadet, forklarer Mollan og legger til:

– Men det vi er mer bekymret over er at det er personer under 18 år på stedet. Også er det selvfølgelig et spørsmål om de har drukket alkohol.

Festen ble stoppet og lokalet ble tømt av politiet. Nå vil de starte etterforskning av saken.

– Vi vil starte etterforskning for å finne ut hvem som har utført ugjerningen. Vi har allerede noen indikasjoner på hvem gjerningspersonen er, forklarer Mollan.

Satte i gang leteaksjon

Klokken 01.28 fikk politiet melding om at en dame i 30-årene hadde forlatt et utested på Rørvik tynt kledd og kraftig påvirket av alkohol.

På bakgrunn av det var politiet usikker å om hun var i stand til å ta vare på seg selv, og gikk derfor ut på Twitter for å be om hjelp til å finne kvinnen.

Dermed ble de igangsatt en liten leteaksjon hvor både politiet og privatpersoner lette etter henne, samt at redningsskøyta ble varslet.

– Kvinnen ble funnet etter kort tid og tatt hånd om av helsepersonell, forklarer Mollan.

Mye feststøy i Namdalen

Tidligere på kvelden fikk politiet inn en melding om feststøy på Kolvereid.

– Kl. 23.16. Kolvereid. Vi har vært på en adresse etter melding om feststøy. Vi har snakket med huseier. Han har fått pålegg om å dempe seg, skriver politiet på Twitter.

Ifølge Mollan var huseier en mann i slutten av 20-årene som etterkom pålegget.

Ellers fikk de melding om full fest i et hus på Flatanger klokken 04.00, før de halvannen time senere fikk samme beskjeden på Rørvik. Begge huseierne ble ringt opp og bedt om å dempe seg, ifølge Mollan.

Ellers har politiet fått melding om en hensatt bil på Tjennaråsen på Snåsa. Bilen det er snakk om er en Saab, og politiet ber eieren om å melde ifra.

Tvinges til å flytte

