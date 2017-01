Kjørte inn i autovernet

HØYLANDET: Klokken 18.33 melder politiet om at det har vært et trafikkuhell ved Flakken på Høylandet. En bil skal ha fått sleng, og politiet opplyser om at det er noen materielle skader.

Like etter informerer de at nødetatene er på tur til stedet.

Klokken 18.45 melder politiet om at brannvesenet er på stedet. To personer har smerter etter uhellet, og vegen er foreløpig sperret.

Like etter 19.30 opplyser politiet om at føreren hadde kjørt inn i autovernet og havnet ut på vegen igjen. Det er lite materielle skader på bilen.