Namdalinger på teaterscenen i Bergen

BERGEN: Kristoffer Sagmo Aalberg er for tida aktuell med stykket «Stort og stygt», et samtidsdrama som mottok gode tilbakemeldinger etter premieren 21. januar. Skuespilleren fra Harran jobber fast ved Den Nationale Scene i Bergen, og nylig fikk han selskap av to andre fra sitt heimdistrikt.

Teaterkompaniet Konstellasjonen er nemlig invitert for å ha gjestespill med babyforestillinga «1,2,3, Nå begynner det!», som skal spilles i tre uker. Janne Brit Rustad fra Røyrvik er skuespiller i stykket, mens Laila Totsås fra Lierne er musiker og har komponert musikken.

– Vi har blitt godt mottatt av teateret og ikke minst publikum. Nå på lørdag spilte vi tre fullsatte forestillinger, sier Rustad.