Varmet opp til valgkamp i bobilen

E6: Søndag kjørte 1.-kandidat i Nord-Trøndelag Åste Marie Lande Lindau sammen med 1.-kandidat fra Nordland, Dagrun Eriksen gjennom E6 fra Værnes til Grong.

– På turen fikk Eriksen en grundig innføring i hva Nord-Trøndelag har å tilby både av muligheter og utfordringer. E6 er hovedfartsåra fra nord til sør, og den kan oppleves som en flaskehals gjennom fylket. Det kan fort oppleves som den trægaste vegen, ikke strakaste vegen, sier Lande Lindau.

– E6 er viktig for fylket og for landet, for gods og beredskap. Nord-Trøndelag med muligheter og utfordringer, sier Lande Lindau og Eriksen som er klare til ny valgkamp.