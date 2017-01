Apekatt ga nordmann en på trynet

NAMSOS: Klapperslangebitt, apekatter som stjeler kamerautstyr og revnet øreflipp etter t-banetrengsel. Du vil ikke tro hva som har skjedd med nordmenn på ferie den siste tida.

1.000 skader meldes inn til forsikringsselskapene daglig.

– Vi må jo av og til le av hva som nordmenn opplever på ferie. For oss er det vanligste å bistå nordmenn som opplever alvorlig sykdom og ulykker, slik at ufarlige skader med humoristisk vri nesten har en helsebringende effekt på oss, sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

Ville ha penger fordi hun ikke kunne danse

Europeiske Reiseforsikring er vant til at nordmenn fremmer erstatningskrav for det mest utrolige.

– To av klassikerne er kvinnen som brakk beinet, og ville ha erstatning fordi hun ikke fikk danset. Og så har du mannen som ville ha erstatning fordi han hadde manglende drag på damene. Men også mannen som falt i gulvet da toalettet knakk, og han som fikk en på trynet av en apekatt og ødela brillene, forteller Vennesland.

Vi reiser som aldri før

Nordmenn reiser som aldri før. Oftere, lengre og til mer eksotiske steder. Og med mange nordmenn på reise, skjer det også mange skader.

Alt fra ran og tyverier, til sykdom og ulykker. 2016 tegner til å bli «all time high» for forsikringsselskapene både når det gjelder antall innmeldte skader til og utbetalinger: 330.000 skadesaker med utbetalinger på nærmere 2,2 milliarder kroner.

Her er noen av skadene som er meldt inn til Europeiske:

«Det skjedde på en ferge over til Danmark. Etter at jeg hadde kommet bort i bilen foran meg, angrep denne føreren meg fysisk. Han tok strupetak på meg, og rev i stykker gullkjedet mitt. Rev også gullklokken min av armen, og hev den først i dekket for så å hive den i hodet mitt».

«Det skjedde mens jeg studerte i New York. Skulle ta undergrunnen, og i trengselen på vei inn i vogna hengte øredobben min seg fast i en annen person. Det endte med at øredobben ble revet ut, og øreflippen sprakk. Jeg satte plaster på såret og håpet det skulle vokse sammen igjen. Det gjorde det ikke. Jeg fikk en lang og stygg rift i øreflippen, og plastisk kirurgi måtte til for å få dett. Kostet 1.000 dollar = 8000 kr»

«Defekt setebelte hang seg fast i buksen min, og flerret et stort hull i jeansen min».

«Etter et besøk på toalettet kom en ukjent mann mot meg ute i gangen. Han hadde store problemer og oppkasten kom over meg.»

«Falt i gulvet på Kastrup da toalettet brakk under meg.»

«Kvelden før jeg skulle på vinterferie, gikk jeg og en kompis ned til butikken for å kjøpe litt «godis» På vei tilbake den korte veien ble vi begge utsatt for uprovosert vold. Vi ble slått, sparket og fraranet mobiltelefoner av 6 ukjente gjerningspersoner. I tillegg ble en av oss nedsprayet med rødmaling. Måtte til legevakta, og politiet ble varslet»