Fikk arbeidsmiljøprisen for 2016

NAMSOS: I juryens begrunnelse heter det at Sund Larsen siden hun begynte i sin stilling i 2000 har jobbet målrettet for å bedre arbeidsmiljøet ved avdelinga. Sykefraværet ved enheten var på dette tidspunkt svært høyt, rundt 20 prosent, og omdømmet var dårlig. Sund Larsen bestemte seg for å sette av ressurser til en årlig arbeidsmiljødag med fokus på forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet. Ved å holde fokus på arbeidsmiljøet, har enheten klart å snu en negativ trend til en positiv kultur.

Den første arbeidsmiljødagen ble arrangert i 2003 og har siden vært avholdt årlig. Alle arbeidsmiljødagene evalueres, og ansatte har medvirket i utformingen av programmet for dagene.

Eksempler på tiltak som er kommet ut av disse dagene:

Enheten har laget seg en egen sang som fremføres hvert år

Det er laget ei hustavle som er revidert flere ganger

Dagene har de siste årene blitt arrangert på kveldstid, og da har ansatte på formiddagen arrangert felles formiddagstur på stier i nærområdet.

Juryen skriver videre at arbeidsmiljødagene har blitt en positiv tradisjon, ansatte ser fram til denne årlige temadagen, og det er stor fokus i hele avdelingen på å inkludere nye i denne kulturen. Møtearenaer som avdelingsmøter, temadager, internundervisning og fagmøter benyttes gjennom hele året til å ta opp utfordringer fortløpende.

Det gjøres også godt IA-arbeid i enheten ved at det er lav terskel for ansatte for å gå til leder og be om kortsiktig tilrettelegging dersom man opplever et behov for dette. På denne måten jobber man forebyggende for å unngå eventuell sykmelding. Det er også fokus på å legge til rette for graderte sykmeldinger slik at ansatte kan være på jobb i deler av tiden og utføre de oppgavene som de klarer.