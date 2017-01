Rolig natt for politiet i Namdalen

Det har vært ei rolig natt i Namdalen, og det er ingen meldinger i politiloggen. Det opplyser operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt.

Tirsdag vil det bli oppholdsvær og perioder med sol i Namdalen, og temperaturen vil ligge på rundt null grader i ytre og midtre strøk. I Indre Namdal vil temperaturen ligge på rundt minus fem, melder Yr.

I dagens utgave av Namdalsavisa kan du lese at ei helsefaglig ekspertgruppe anbefaler enstemmig at Namsos skal bestå som akuttsykehus.

Les også at nytt rutetilbud fra Widerøe betyr ekstra kveldsavganger, og hils på Overhallas nye melkekartong-kjendis.

Håpet svinner for flyktningmottaket Grong vil kjempe til siste slutt Ordfører Skjalg Åkerøy nådde ikke fram da han møtte regiondirektøren i UDI mandag. Nå jobber han intenst med løsninger som kanskje kan utsette nedleggelsen.

Chand med annet perspektiv på livet Ny sjef på heimebane Chand Torsvik jobber aktivt for å være sjef over sitt eget uttrykk, noe han selv føler han snart er i mål med. På heimebane derimot, har det kommet en ny sjef til verden – noe som har resultert i ny låt.

Syv biler ble meldt stjålet i Nord-Trøndelag i desember og januar. Samtlige hadde nøklene i, og tre av dem gikk på tomgang, skriver Trønder-Avisa. Nå minner politiet om at bilførere faktisk har et straffeansvar dersom en usikret bil blir stjålet.

– Det er forbudt å forlate bilen usikret eller på tomgang, i henhold til forskrift om bruk av kjøretøy, sier operasjonsleder Rune Reinsborg ved Nord-Trøndelag politidistrikt til T-A.

Adressa skriver i dagens avis at en tidligere brannleder ble dømt for å ha utført en seksuell handling på en kvinnelig ansatt.

Aftenposten skriver at amerikanske eksperter er bekymret for at president Donald Trump misbruker makten, og mener han er på kollisjonskurs med grunnloven.

VG skriver i morgentimene denne tirsdagen at Trump har gitt USAs fungerende justisminister sparken etter å ha nektet å forsvare hans omstridte presidentordre.

Senterpartiet mener Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har brutt opplysningsplikten til Stortinget i ulvesaken. Det skriver NRK.