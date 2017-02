RØRVIK: Valentourettes ble dannet i 2003. Opprinnelig for å opptre som backingband med et utvalgt knippe vokalister under Punkrockfestivalen i Stavanger. Tanken var å blåse liv i Joachim Nielsens (Jokke) sanger for publikum på festivalen, og medlemmene i bandet har bakgrunn fra både Jokke & Valentinerne og Jokke med Tourettes.

De fire store

Som bandnavnet indikerer er Valentourettes en sammenslåing av disse to.

– Det er jo artig for et rockehjerte å presentere konseptet «Valentourettes speller Jokke». Dette er et skritt til i å komplementere det å få de fire store innen rocken hit til Rørvik, forteller Williksen.

De fire store i norsk rock er en fellesbetegnelse for Jokke & Valentinerne, deLillos, DumDum Boys og Raga Rockers.

– Nå er det bare en som gjenstår, nemlig Raga Rockers, fortsetter Williksen.

– Er dette et hint om at vi også får se Raga Rockers under Rørvikdagan?

– Ikke i år, men vi har jo ikke tenkt å gi oss med det første, sier Williksen lurt.

Mye erfaring

Til Rørvidagan kommer Valentourettes speller Jokke med Petter Pogo på bass. I 1991 vant han sammen med Jokke & Valentinerne Spellemannsprisen i klassen rock. I dag er spiller han blant annet i Senjahopen.

Runar «Kula» Johannessen spiller trommer, også han er et kjent fjes i musikk-Norge. Han var trommeslager i Jokke med Tourettes, en videreføring av Jokke & Valentinerne som formelt ble oppløst i 1994.

Foruten Joachim Nilsen er Petter Pogo den eneste som har spilt i begge disse bandene.

Petter Baarli trakterer gitaren. Mest kjent som gitarist i Backstreet Girls, som har holdt det gående siden 1984.

Som vokalist har Valentourettes med seg Tarjei Foshaug. Han har vært med i en rekke ulike band, og siden 2010 har han vært frontmann i det norske punkrock-bandet Hard Luck Street.

– Dette er folk med mye erfaring. Petter Baarli er jo det nærmeste du kommer rockemyten, både på godt og vondt, mener Williksen.

Med Jokkes låter i bagasjen, håper og tror bookingansvarlig Williksen at det kommer til å bli feststemning i Rørvik til sommeren.

– Nå har vi hatt et par år der vi har hatt en del selvfølgeligheter som enhver festival med respekt for seg selv har på plakaten. Derfor er det naturlig å nå ta opp arven til Jokke og det låtuniverset han har etterlatt seg. Her finnes det absolutt mye fint og feststemte låter som kommer til å fenge et feststemt publikum, tror Williksen.

Han fortsetter med å si at det er en låtkatalog som overhodet ikke er brukt opp og en låtkatalog med evig aktuelle tema.

– Det er langt fra Oslos gater til gatene i Rørvik, men det kan dras mange paralleller, mener han.