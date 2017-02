Fakkeltog FOR flyktningmottaket

GRONG: Engasjementet i kommunen har vært stort, etter at det i forrige uke ble kjent at flyktningmottaket legges ned etter nesten 20 års drift.

Les også: Flyktningmottaket i Grong legges ned etter 19 års drift Tvinges bort fra heimplassen nok en gang Mer enn hundre naboer, venner, klassekamerater og sambygdinger tvinges bort fra Grong når flyktningmottaket må stenge om tre måneder.

Denne uka har ordfører Skjalg Åkerøy (Ap) hatt møter med Utlendingsdirektoratet mandag, før han tirsdag reiste til Oslo for å diskutere saken med stortingsrepresentanter i eget parti. Resultatet av det møtet er at Jorid Nordmelan tar opp saken med statsråden.

Les også: Konsernsjefen i Hero mener mottaket i Grong er unikt – Vi opplever at mottaket har en spesiell og fin posisjon i lokalsamfunnet Som toppsjef i Hero opplever Tor Brekke at flyktningmottak kommer og går. Men å miste mottaket i Grong er likevel spesielt.

Og befolkninga følger opp. Underskriftskampanje er i gang. Og tirsdag arrangeres noe uvanlig som et fakkeltog for et flyktningmottak.