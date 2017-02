Hvor er fotballklubben i Namdalen?

Det er med stor skuffelse og nærmest fortvilelse jeg leser listen over hvilke klubber som deltar på Fotballkretstinget for Trøndelag i Trondheim 10.-11. februar. Fra Namdalen er det kun to klubber som deltar (Namsos og Kolvereid) Mitt spørsmål bli da: Er dette et speilbilde av aktivitet/ kvalitet/ vilje til å gjøre en jobb?

I mange fora og samtaler klages det over at nivået i Namdalen sakker akterut i forhold til øvrig krets. En del naturlige årsaker må ta skylden for dette. Avstander, tid etc. er faktorer som spiller inn. Blant leder i enkelte klubber klages det over ikke å bli hørt/ respektert. I enkelte tilfeller er vel det korrekt, men gjør vi noe med det?

Skal vi bli hørt så må vi møte opp og bruke vår røst. Har gjennom de siste to-tre år fått flere kurs og møter i kretsens regi til Namdalen (trener/ dommer/ sone) Dette på grunn av at en har øvd press/ dialog med admin i kretsen. Dette har ført til sparte kostnader og tid for deltakerne samtidig som det gir grobunn for samhold og kollegialitet.

Hvor er dere store klubber som Overhalla/ Grong/ Bangsund/ Rørvik som var toneangivende for vårt distrikt tidligere?