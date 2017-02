NAMSOS: – Vi kan ikke fortsette å ha det slik at vi annenhver uke får beskjed fra sykehusdirektør Torbjørn Aas om at sykehuset vårt er truet av innskrenkninger. Vi må få på plass ei ny regjering som er villig til å bruke penger på å opprettholde distriktssykehusene, sier Strøm som er SVs stortingskandidat i Nord-Trøndelag.

Smalhans for Helse Nord-Trøndelag i 2017 Må bruke kraftigere redskap enn ostehøvel Helse Nord-Trøndelag må spare inn mellom 60 og 80 millioner kroner. Det medfører blant annet investeringskutt.

NA skrev torsdag om budsjettet til Helse Nord-Trøndelag, hvor det kom fram at de blant annet må kutte 25 millioner i planlagte investeringer, får en inntektsreduksjon på 11 millioner – og står i fare for å måtte kutte i tilbudet til pasientene.

Strøm retter en pekefinger mot regjeringas skattepolitikk, som han mener enkelt ville ha løst de økonomiske utfordringene til Helse Nord-Trøndelag.

– Dette skjer samtidig som vi i Norge stadig får flere milliardærer som får skattekutt. Det er noen folk i Norge som svømmer i pengebingene sine – mens sykehusene, som er noe av det viktigste i samfunnet vårt – står i fare. Sånn kan vi ikke holde på. Vi må ikke sørge for at sykehuset ikke lenger blir attraktivt for arbeidssøkere, sier Strøm fra Jøa.