Anders fra Namsos skal holde styr på Hellstrøm og Svendsen jorda rundt

OSLO: Torsdag kveld ble det kjent at mesterkokk og programleder Eyvind Hellstrøm går fra TV3 til konkurrenten TV2. Sammen med komiker Truls Svendsen skal han lage et nytt matprogram hvor de to skal ut på en kulinarisk dannelsesreise rundt om i hele verden. Målet er at Svendsen i løpet av et halvt år skal bli en mesterkokk.

Mannen som skal holde kontroll på de to profilene er Anders Bremnes fra Namsos. Han er produsent for den nye serien som har fått navnet «Truls à la Hellstrøm». Bremnes har i mange år laget innhold for kanalen, blant annet til «Senkveld med Thomas og Harald», og ser på den nye oppgaven som en fantastisk mulighet.

- Dette er veldig artig. Jeg er veldig spent, men gleder meg mest. Jeg har jobbet mye som produsent, men dette er første gangen i dette formatet, og det blir en stor oppgave. Jeg har gått inn i jobben med ærefrykt og ærbødighet.

God kjemi

Serien har premiere til høsten, og det skal lages til sammen åtte timelange episoder. Med to av landets mest profilerte programledere er dette en storsatsing fra kanalen. Og produsenten har stor tro på konseptet.

- Eyvind og Truls er to fantastiske programledere som er både folkekjære og gode formidlere. De fungerer utrolig godt sammen og har en veldig god kjemi. Vi er sikre på at dette er gull.

Reisen kommer til å gå til mange av verdens fremste destinasjoner hva matkultur angår, og det kommer til å bli en stor opplevelse ikke bare for produksjonen, men også for seerne.

- Det blir en fantastisk reise, og jeg tror det blir et program folk kommer til å like. Dette blir kvalitets-tv med stor underholdningsverdi, sier Bremnes.

Fortsatt streng

Gjennom en rekke programmer har Eyvind Hellstrøm blitt kjent som en myndig herre med sterke meninger. Like streng er han heldigvis ikke i det daglige.

- Han er litt mer jovial enn det han framstår som på tv, men han gir Truls tydelige beskjeder. Heldigvis er han snillere med oss andre, forteller Bremnes.

Programleder Truls Svendsen ser også fram til å spille inn serien, men kan bekrefte at det ikke blir bare lek og moro.

- Dette er virkelig et drømmeprogram for meg! Det vil si, jeg trodde det skulle bli et drømmeprogram, men Eyvind har allerede vist at mat er seriøse greier, dette prosjektet er fullt alvor. Han er jo litt streng, så det blir beinhard jobbing, og ikke bare å reise rundt å kose seg, sier han.

Læremester Hellstrøm tar oppgaven på fullt alvor, og har et oppriktig ønske om at læregutten skal ta til seg lærdommen og omsette den i praksis.

- Jeg vil jo at han skal bli skikkelig god. Mitt liv på kjøkkenet har gitt meg all styrken og ballasten jeg har trengt gjennom tidene. Hvis Truls bare får noen spiseskjeer av alt dette inn, kommer han ut i den andre enden med inspirasjon nok til å stå på egne ben og prestere gull, legger Hellstrøm til.

Selv om det er Truls Svendsen som skal lære kokkekunster fra Eyvind Hellstrøm, er det ikke fritt for at de som jobber bak kamera også får med seg ett og annet tips heller.

- Jeg har allerede lært mye selv. Da blir til at man stiller litt høyere krav når man kommer hjem fra jobb og skal lage middag selv, sier Bremnes lattermild.