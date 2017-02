Lastebil i grøfta på Fv. 17

HØYLANDET: Politiet skriver på Twitter at det ikke skal være snakk om personskade.

I Høydalssvingen mellom Foldereid og Kongsmoen i Høylandet kommune står et titalls lastebiler i kø på glatta etter at en lastebil kjørte i grøfta. NAs journalist på stedet forteller at det er kommet strøbil men at den ikke kommer seg forbi køen.

- En lastebil kom skliende forbi køen her før den sakset og traff rekkverket. Det er nokså glatt her, sier han.

Politiet oppfordrer folk til å kjøre etter forholdene.