Sol og skyfri himmel i vente

NAMSOS: Fra midnatt til klokka 01.10 kontrollerte politiet åtte kjøretøy i Namsos sentrum. Alle de kontrollerte hadde sine ting på stell, og fikk kjøre videre, opplyser politiet på Twitter.

Ellers kan operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt meddele at natta har vært rolig for politiet. Ikke bare i Namdalen – men i hele Nord-Trøndelag.



Knallvær i vente

Ifølge Yr.no sitt langtidvarsel ser det heller ikke ut til å bli noe snø de neste sju dagene. I Lierne vil det bli kaldt, tørt og overskyet. Temperaturene vil holde variere fra minus tre til minus sju i Indre Namdal.

Namsos vil i dag få overskyet vær med temperaturer like under null. Det kan også komme små mengder med snø. Ser vi på langtidsvarselet ser det svært lovende ut for de som liker sol. Fra fredag 3. februar til fredag 10. februar er det meldt blank sol, uten en sky på himmelen. Temperaturene vil variere fra et par plussgrader til ned mot fire minus.

Det samme gjelder Ytre Namdal, der det også er meldt sol og skyfritt ei uke fram i tid.