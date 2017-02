The Waterboys til Steinkjerfestivalen

NAMSOS: – Dette er et høyst legendarisk band, som var megastore også i Norge. De slo gjennom med 1985-singlen The Whole Of The Moon, som ble en enda større hit i 1991. Deretter flyttet bandet til Irland, hvor de brukte to år på å lage Fisherman's Blues (1988), som ble en storselger i Norge og Storbritannia, sier Bjørge.

Her til lands kjenner vi dem først og fremst fra den irsk-inspirerte folkrock-perioden. Deres siste album er i tillegg inspirert av blues, soul og swamp rock.

– I Steinkjer blir det garantert et gjenhør med de legendariske hitene. Husk, dette er et band flere spådde skulle erobre U2s trone i England på 80-tallet. Vokalist og låtskriver Mike Scott valgte imidlertid å følge sine musikalske ambisjoner, framfor å gripe de kommersielle mulighetene, sier Svein Bjørge.

Det var imidlertid dette grepet som ledet til innspillingen av «The Fisherman`s blues». Lyttet du til musikk på 80/90-tallet, har du høyst sannsynlig et forhold til utgivelsen.

– Alle burde unne seg konserten med The Waterboys. Dette er legender, som har inspirert en generasjon av musikere, legger Bjørge til.