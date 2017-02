Viser tidenes første Namsos-film

NAMSOS : Ukas høydepunkt på kino blir når regissør Markus Dahlslett vender hjem for å vise sin debutfilm «Trace».

Baldr er en oppdagelsesreisende viking som har samlet viten fra fjerne land. Når han kommer hjem, blir høvdingen Gorm og hans klan redde for det ukjente, og vil utslette kunnskapens bærere. Nå står kampen om overlevelse og håpet om en bedre framtid.

Regissør kommer heim for å vise debutfilm Aldri før har det blitt vist en film i Namsos laget av en av byens egne. Helt til neste onsdag.

Fra Disney kommer historien om «Vaiana». Hun er en eventyrlysten tenåring som ved help av halvguden Maui seiler på et dristig oppdrag for å redde sitt eget folk.

Alle gode ting er tre, heter det seg. Om «Rings» klarer å tukte originalen «The Ring» blir det en skremmende opplevelse på kino. Som forrige gang tar en hjemsøkt video livet av folk.

Siste premierefilm er den Oscar-nominerte og kritikerroste dramakomedien «Min pappa Toni Erdmann». En pappa bestemmer seg for å dra på overraskelsesbesøk til den travle datteren sin, noe som medfører en god dose forviklinger.

«Kings Bay» og «xXx: Return og Xander Cage» fortsetter ei uke til i Namsos.

Til Kolvereid kommer «Vaiana» søndag. Bygdekinoen ruller trofast videre, og søndag er det Høylandet som tar imot «Marcus & Martinus – Sammen om drømmen» og «En gatekatt ved navn Bob». De samme filmene kommer også til Lierne mandag.