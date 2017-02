Færre omkom i fritidsbåtulykker i fjor

NAMSOS: Det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet.

Man må tilbake til 2007 for å finne et lavere tall. Samtidig med færre omkomne fra fritidsbåtulykker, reddet Redningselskapet 45 menneskeliv i 2016 – 15 flere enn i 2015.

– Det er positivt at tallene går nedover, og vi håper at denne trenden fortsetter. Vi ønsker at folk skal kose seg og samtidig ta vare på seg selv og vise hensyn til andre som ferdes på sjøen, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Det er få kvinner som mister livet ved bruk av fritidsbåter, sammenlignet med menn.

I 2016 omkom 26 menn og en kvinne. Data fra de siste ti år viser at omlag 94 prosent av de som mister livet er menn.

Den gjennomsnittlige alderen på de omkomne i 2016 er 56 år, noe som er noe høyere enn året før.