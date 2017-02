Ny samisk lærerutdanning fra 2018

NAMSOS: Det bekrefter Asbjørn Kolberg, som sammen med kollegaene Per Ravna og Kevin Johansen utgjør prosjektgruppen som jobber med den nye samiske lærerutdanninga ved universitetet.

– Her vil studentene kunne ta sin samiske fordypning og samtidig være en del av et større kull, uten at studieløpet må forlenges, sier Kolberg, som legger til at det for tiden er en kritisk mangel på sørsamiske og lulesamiske lærere.

Hermanstrand peker videre på at kunnskapsnivået generelt blant både journalister, lærere og universitetsansatte er altfor dårlig.

– Det forteller meg at det har vært for lite input. Og det er et paradoks at vi på den ene siden sier at vi trenger mer flerkulturell kompetanse, men at vi snarere ser til utlandet for å finne de rette folkene.