Skuffet etter exit i kvartfinalen

LYGNA: - Den bakken er så sykt lang og tung. Jeg var sjanseløs til å henge med de fremste, sier Grong-jenta oppriktig etter at kvartfinalen er over, og hun ble nummer fire. Tida var også for dårlig til å gå videre som «lucky looser».

Etter en meget god kvartfinale, der hun ble nummer 13, hadde hun et godt håp om å ta seg videre til semifinalen.

– Jeg trodde helt ærlig på at sjansen til semifinale var veldig god i dag. Det var et mål for meg. Jeg vet jo at jeg ikke er like god i skøyting som i klassisk i sprint, men likevel var håpet der. Dessverre gikk det ikke, sier hun, og medgir at hun er skuffet.

God prolog av Stenseth Ane Appelkvist Stenseth gikk en god prolog under NM-sprinten fredag.

– Ja, det er jeg. For det er dette som var målet. Sprint-NM har vært noe jeg har jobbet mot, og jeg føler jeg har tatt gode steg i skøyting. Men dessverre var det ikke godt nok i dag.

Det så lenge veldig bra ut. Hun tok teten ut fra start, med blant andre Marthe Kristoffersen i feltet. Etter stadion la hun seg på bakskiene til Varden-løperen.

– Jeg tenkte at jeg bare måtte henge meg på så lenge det gikk. Jeg kjente jeg begynte å få bra med syre i beina, og da vi kom i den siste bratte bakken var det slutt. Jeg var sjanseløs, medgir hun.

Som imidlertid fant en stor trøst på en dag da det ikke gikk helt som hun ønsket. For kjæresten Jørgen Sæternes Ulvang tok seg videre til kvartfinalen.

– Det er veldig bra av han. Og han fortjener det. For han har jobbet så godt. Virkelig moro, sier hun, og gir kjæresten en god klem når han kommer bort til Ane etter at sprinten er over.