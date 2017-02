Stille natt for politiet

– Det har vært stille og rolig i Namdalen i natt, forteller operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt til NA fredag morgen.

Ifølge Statens vegvesens hjemmeside har det ikke kommet opp noe nytt som sinker trafikken. Men det er fortsatt ett kjørefelt som er stengt på fylkesveg 17 mellom Skogmo og Røttesmoen på grunn av jordras.

Været i Namdalen i dag vil bli preget av sol og temperaturer rundt null grader de fleste steder i Namdalen. I indre deler av Namdalen er det meldt overskyet, men også her vil sola skinne til tider. Det melder Yr.no.

Sol og skyfri himmel i vente Yr.no melder sol og skyfri himmel helt til neste fredag i Midtre og Ytre Namdal. Her er NAs morgenoppdatering.

I dagens NA kan du lese at kommunene i Nord-Trøndelag er blitt enige om hvordan de sammen skal opptre som eiere av kraftgiganten NTE. Du kan også lese at NTE satser på havbruk, og at fylkesråd Tomas Iver Hallem (Sp) frykter at Fv. 17-prosjektet vil bli skrinlagt.

– Mitt beste renn noen gang Ole Jørgen Bruvoll var meget fornøyd etter å ha åpnet ski-NM med 16. plass på 15 kilometer, i det som er libyggens aller beste prestasjon i skisporet.

Planlegger gjestehavn og hurtigbåtanlegg til 21 millioner kroner Ny kai ved Storsenteret Namsos kommune i samarbeid med flere aktører ser på mulighetene for å bygge ny hurtigbåtkai og ei helt ny gjestehavn rett utafor Namsos Storsenter.

Sentral i ny storsatsing på TV2 Anders fra Namsos skal holde styr på Hellstrøm og Svendsen jorda rundt Anders Bremnes skal holde styr på Hellstrøm og Svendsen

I NAs helgebilag kan du lese historien bak bryggerekka i Namsos. I tillegg kan du lese hvordan Namsos Athnæum har holdt standarden som ei levedyktig forening i 150 år.

Trønder-Avisas oppslag i dag er saken om at avtroppende fylkesmann Inge Ryan mener sørsamene har blitt behandlet skammelig i flere tiår.

– Det har riktig nok skjedd en positiv utvikling de siste 20 årene, men fortsatt er det langt fram til samene får den respekten de fortjener – og blir sett, sier han til T-A.

I Adressa kan du lese at Rosenborg har sikret seg en ny spiss som trener Kåre Ingebrigtsen trodde var uoppnåelig for klubben.

NRK Trøndelag skriver at matvarekjedenes priskrig koster dyrt.

VG skriver at PST melder om et økende antall rapporter på at nordmenn på reise i Russland blir forsøkt satt i kompromitterende situasjoner og utsatt for press.