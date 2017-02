– Dette er det bare å glemme

LYGNA: - Dette løpet er det bare å glemme. Vi trenger vel ikke snakke mye om det som skjedde i løypa i dag, sier Thomas Hjalmar Westgaard og smiler etter at 30 km er unnagjort i jobbeløypene på Lygna.

Westgaard ble nummer 86, etter å ha byttet ski på plass nummer 56. I mål var han nesten ni minutter bak seirende Martin J. Sundby.

– Nei, det var ikke mye å samle på. Jeg hadde ikke trøkk i beina. Det har blitt litt mye nå. Blir godt å reise heim til Leka å slappe av og samle overskudd nå, sier lekværingen.

Ikke fornøyd

Med Johan Hundseth gikk det litt bedre plasseringsmessig. Han endte på 52. plass, men fant liten grunn til å juble av den grunn.

– Jeg vil ikke si at en plass rundt 50 er dårlig i NM, men jeg hadde håpet på mer enn det. Jeg vet jo at jeg kan skøyte ganske bra, og det klassiske løpet torsdag ga meg tru på at jeg kunne få til en god skiathlon. Derfor er jeg ikke fornøyd, sier Johan Hundseth.

Det var spesielt på det klassiske løpet det gikk tungt.

– Det var et slit der. Jeg fikk ikke til flyt. Det var tungt fra første tak. Jeg måtte bare kjempe, og fikk aldri den gode følelsen, sier han.

Han var nummer 70 etter den første 15-kilometeren, men gikk seg 18 plasser opp på skøytinga. Der hadde han 39. beste tid.

Ble gående alene

På forhånd var det naturlig nok stilt størst forventninger til Ole Jørgen Bruvoll. Men allerede da løperne passerte fem kilometer så man at Bruvoll ikke hadde noen toppdag.

– Det var greit sånn totalt sett, men jeg fikk ikke den gode flyten. Jeg ble etter hvert gående mye alene. Hadde jeg kommet med i gruppa foran, kunne jeg kjempet om plassene mellom 20-25, men slik ble det ikke.

Han medgir at skiene på den klassiske delen ikke var 100 prosent.

– Jeg hadde litt glatte ski i perioder. I noen av bakkene ble det vel mye fiskebein, sier han.

Han byttet ski som 36. beste løper, men hadde en bedre følelsen på skøytinga, selv om han hadde omtrent samme plassering på siste 15 som på første.

– Det gikk bedre og bedre utover løpet, og siste fem synes jeg var bra, sier han som til slutt endte på 34. plass, 4,32 minutter bak seirende Martin J. Sundby.

Svak nordtrøndersk dag

Det ble ingen stor nordtrøndersk dag i NM-løypa for gutta. Emil Iversen var nevnt som favoritt, men var sjanseløs til å følge da det ble satt fart i gruppa foran, der Martin J. Sundby førte an.

Iversen ble sjettemann, mens Anders Tettli Rennemo ble nummer 16. Petter Northug endt epå 23. plass.