Full mann klarte ikke å ta vare på seg selv

NAMSOS: Politiet plukket opp mannen i Namsos sentrum etter tips fra publikum, før han ble kjørt til drukkenskapsarresten, opplyser operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt.

Politiet meldte først om hendelsen på Twitter klokka 03.20 natt til lørdag.

– Ellers har det vært ei rolig natt for politiet, sier Krogstad.

Været

Ifølge Yr.no sin værmelding skal det bli sol og skyfri himmel de aller fleste stedene i Namdalen i dag. I Indre Namdal, på steder som Lierne og Røyrvik, kan det imidlertid bli noe overskyet i dag.

Slik blir temperaturene:

Ytre Namdal: - 2 til +2

Midtre Namdal: - 3 til + 2

Indre Namdal: - 3 til - 7

Dette kan du lese i avisene:

I dagens NA kan du lese om Rebekka og Matt som ikke trengte datingsider for å finne kjærligheten. For den fant de på Instragram, og forrige uke giftet de seg.

Du kan også lese at Nord-Trøndelag Frp vil stanse Fv.17-prosjekt, og at nesten alt er som før på den legendariske puben "Tre Skuter".

I Trønder-Avisa kan du blant annet lese at Nord universitet jobber for å starte en samisk lærerutdanning. T-A skriver også at politiet fant 1.919 overgrepsfilmer med spilletid på nesten 22 døgn hos en mann fra Innherred. Aldri tidligere har et større beslag med overgrepsmateriale blitt behandlet i en nordtrøndersk domstol, skriver T-A.

Adressa skriver i dag at 1100 barn i Nord-Trøndelag lever under fattigdomsgrensa.

– Forskjellene mellom rik og fattig øker, og flere lever med dårlig råd over tid, sier velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til avisa.

På NRK Trøndelags nettside kan du lest at Petter Northug bekrefter at han er med i VM-troppen.