– Dette gir satsinga verdi

LYGNA: – Publikum heiet som om vi var verdens beste skiløpere, slo med store bjeller og lagde et øredøvende liv. Da tenkte jeg hvor heldig jeg er som får oppleve dette. Da glemmer man fort den dårlige opplevelsen selve løpet var for min del, sier lekværingen.

Gir en verdi

Westgaard ble nummer 86 på 30 skiathlon. Ikke helt som han har ønsket 14 dager før han skal VM-debutere i Lahti.

– Dette løpet er det bare å glemme. Vi trenger vel ikke snakke mye om det som skjedde i løypa lørdag, sier Westgaard.

Da ville han heller snakke om opplevelsen det var å gå et NM med anslagsvis 10.000 tilskuere.

– Dette viser plassen ski har i Norge. Et helt utrolig liv.

Johan Hundseth pekte på det samme etter at han ble 52. mann på tremila – som også for han var en stor skuffelse.

– Det er dager som dette som gjør det ekstra verdt å satse på ski. Det er utrolig artig å gå skirenn med livet som har vært i NM. Det er greit å trene hundrevis av timer når man får dette som premie. Selv om det går dårlig i løypa må vi ikke glemme akkurat det, sier Kolvereid-løperen.

Historiens tøffeste

Selv om plasseringene ble svært så ordinære både for de to, samt også for Ole Jørgen Bruvoll som ble nummer 34, så har sesongen vært oppløftende for trioen. Det påpeker også kretslagstrener Anders Högberg, som trener Westgaard og Hundseth.

– Man kan ikke se på NM-plasseringer isolert. I dag var det en brutal konkurranse, og da er det tøft for en kretslagsløper å hevde seg, sier Högberg, og kan støtte seg på FIS-punktene i nettopp den karakteristikken. EN løpers FIS-punkter gir en pekepinn på nivået. Lederen av verdenscupen, Martin Johnsrud Sundby har 0, og så regnes det oppover. For første gang var det 10 løpere som hadde under 10 i FIS-poeng til start. Det er sjelden vare.

– Løperne på kretslaget har hevet seg med 125 poeng. I snitt har hver utøver klatret 20 poeng. Det er mye, og det forteller om at løperne har tatt store steg i vinter, sier han som selv var i ilden i NM – for Skogn i stafetten.