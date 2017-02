Kuling på kysten

Men først.

– I natt har det ikke skjedd noe som helst, sier operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt når NA ringer tidlig søndag morgen.

Og det gjelder ikke bare for Namdalen, men for hele Nord-Trøndelag, opplyser han.

Som i går skal sola ifølge værmeldingen skinne over store deler av Namdalen i dag. Sol blir det også på kysten, men her har det vært vindfullt i natt. Yr.no sitt kulingvarsel mellom Rørvik og Bodø sier at vinden skal minke i løpet av søndag morgen.

Som følge av uværet er fergesambåndet mellom Leka og Gutvik innstilt inntil videre, står det på Statens vegvesens heimeside.

Torghatten trafikkselskap informerer imidlertid på sin heimeside om at ferga nå går som normalt.