Fortsatt farlig skoleveg

GRONG: Det kommer fram i et brev som er sendt Harald og Ine Bye Rossetnes.

Som NA skrev 12. januar, klaget ekteparet på det de mener er en livsfarlig skoleveg for sønnen Elias og andre elever som hver morgen og ettermiddag går av og på bussen til og fra Grong.

Ikke farlig skoleveg

I sitt avslag viser fylkeskommunen til opplæringsloven som ikke omtaler begrepet «særlig farlig skoleveg». «Vi har som de andre fylkeskommunene i landet, derfor lagt til grunn at videregående elever ikke har trafikkfarlig veg,» skriver virksomhetsleder for kollektivtrafikk, Terje Skrattalsrud.

Begrunnelsen for dette er at når man blir «16 år kan de ta førerkort for moped og traktor samt øvelseskjøre med bil, fordi de etter vegtrafikkloven er modne nok til å tolke og takle trafikkbildet».

Alder ikke relevant

Et argument som får mamma Ine Bye Rossetnes (43) til å reagere.

– Dette har ikke noe med alder å gjøre, men at vegen er farlig. Jeg ville også vært redd om jeg måtte ta buss derfra. Vegen er uegnet for gående i alle aldre. Det er derfor vi har klaget, sier hun oppgitt.

Hun vil anke vedtaket fra fylket.

– Men nå blir det jo lysere, så da blir det kanskje vanskeligere å vinne fram.