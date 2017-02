Skyfri himmel og sol i Namdalen

Hele Namdalen kan glede seg over mye sol utover mandagen. De aller fleste stedene vil temperaturen ligge rundt null grader, mens i Lierne vil det bli seks minusgrader, melder Yr.no.

For øvrig er det også varslet om perioder med stiv kuling på Rørvik.

Rolig for politiet

Namdalingene har vært lovlydige i natt, og politiet har ikke fått inn en eneste melding.

Men selv om det er rolig i Namdalen, så skjer det ting i USA. Og hvis du ikke fikk med deg nattens Super Bowl kan du likevel smykke deg med at du vet resultatet.

For New England Patriots snudde 3-28 til 34-28 mot Atlanta Falcons i et forrykende drama av en kamp.

- Det er en historisk natt. Vi har vært vitne til et av de største comebackene gjennom historien uansett idrett, sa Daniel Høglund fra Viasat 4-studioet.

Fotballfest i Namsoshallen

Dette kan du lese om i dagens papirutgave av Namdalsavisa:

Kjemper mot nedleggelse av fiskemottak: Fiskeren Steinar Tørriseng frykter at han må legge ned drifta om de lokale fiskemottakene i Gutvik og Horsfjord legges ned.

– Blir mottakene lagt ned må vi slutte. Å kjøre til Rørvik for å levere blir for dyrt, sier han.

Namsos-cupen ble en fotballfest: Hele 700 spillere var påmeldt til årets Namsos-cup og en av de var Gullvikmoen-spilleren Sigve Skage Knappe.

– Her får vi spille fotball, møte venner og bare ha det gøy, slo unggutten fast.