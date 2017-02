To i Trondheim – tre i Namsos?

Kåre Viken

Gjør oppmerksom på at min kunnskap om dette er basert på det jeg har lest i NA. Jeg kan ha feil fakta, eller mangel på fakta.

Det synes for meg som at det av ulike grupperinger jobbes med tre anlegg for snøproduksjon i Namsos. Etter min mening blir dette feil. Dette er dyre anlegg i innkjøp og dyre å drifte. (Se tidligere artikkel i NA om Bjørgan). De kommunale bidrag blir småpenger i denne sammenheng. Dugnadsviljen er på tur ut med veteranene, i Byaasen Skiklub (Navn fra 1893) vil folk heller betale 200 kroner, enn å stille på ei times dugnadsarbeid. Men 200-kroninger er dårlige til å passe snøkanoner.

Vi må bare innse at vi er inne i en periode med dårlige snøvintre, så vi må stå sammen for å redde skisporten. For meg synes Granåsen som beste alternativet for Namsos. Der kan du drive all skiidrett, også alpint. I tillegg er ei hoppslette ypperlig for skileik for de aller yngste. De lokale anleggene skal drives som før for trening på barmark og ved påkommende snøfall.

Enhver barnehage skulle egentlig ha sin snøkanon.

Hvor mange er det som går til Bråten eller Spillum skistadion for å utøve sin skiidrett? De aller fleste kjører bil, og da er det ikke stor avstandsforskjell på plassene i Namsos. Da jeg kom til Lierne, ble det diskutert om vi skulle ha ei lysløype i Kvelia. Men vi landet på at det var mest fornuftig ressursbruk at de kjørte til Sandvika, når de først var i bilen.

I Trondheim har vi to kunstsnøanlegg for 180.000 innbyggere, det ene, Saupstad, driftes privat/av lag, det andre, Granåsen, driftes av Trondheim bydrift. Namsos kan ikke ha tre for 13.000. Saupstad bruker masse dugnadstimer på sitt anlegg. Snøkanonene må ha tilsyn bl.a., og det er om å gjøre å utnytte kuldegradene, nattarbeid. Det blir som skuronna og treskerne. De i Granåsen sier at de må ha minimum 5 minusgrader før det er lønt å starte snøproduksjon, der er det kommunal drift.

For meg ser det ut som at Namsos må samle seg om Granåsen, hvis de på sikt skal slippe å kjøre til Bjørgan for utøve den edle langrennskunsten. Jeg er klar over at jeg er for gammel til å være meningsberettiget i denne sak, og kanskje tar jeg feil. Muligens går jeg mot ønsker til noen av mine venner. Jeg er mottakelig for korreksjoner. Men «en skal se ut når gammelhund gjøy».