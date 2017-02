Reagerer på laksehjelp fra Bjarne Håkon Hanssen

NAMSOS: Det skriver nettstedet IntraFish.

Totalt 2,2 millioner fisk er tatt ut etter utbruddet av PD-viruset hos namdalske fiskeoppdrettere. Etter utbruddet har næringa nå gått til de mektigste PR-rådgiverne i landet for hjelp.

– Trist

IntraFish har sett på kundelistene til PR-byrået Kruse Larsen, hvor det framgår at Emilsen Fisk, Nils Williksen, SinkabergHansen og Salmonor alle er kunder av byrået.

Nettstedet skriver videre at alle disse fire aktørene ønsker en endring i dagens PD-strategi. Hjelpen fra Hanssen skaper nå reaksjoner blant oppdrettere lenger nord i landet.

– Det er trist om en er nødt til å engasjere eksterne byråer for å påvirke diskusjoner i næringen, sier kommunikasjonsdirektør i Cermaq, Lise Bergan til IntraFish.

Strategidiskusjoner

Etter påvisninga av PD-viruset hos SinkabergHansen i Tosen før jul, har det vært mye skriverier rundt PD-strategien i Nord-Trøndelag og om grensa mellom Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Tosen ligger sør i Nordland, altså nord for grensa. Fisken ble derfor pålagt utslaktet. Nå er all fiskene slaktet ut (unntatt noe som ble flyttet til Møre).

SinkabergHansen mener, sammen med de lokale oppdretterne Emilsen Fisk og Salmonor, at PD SAV 2-viruset er «til å leve med», og at såkalt «stamping out» er feil strategi som rammer dem unødvendig hardt.

– Dagens forvaltning av PD SAV 2 i Nord-Trøndelag er begynnelsen på slutten for næringen i fylket. Strategien er feil og ødeleggende. Den rammer selskap, ansatte og lokalsamfunn urimelig. Fiskeriminister Per Sandberg må derfor endre dagens forskrift, skrev de tre selskapene i en kommentar 27. januar.

Kommentaren ble distribuert til media av PR-rådgiver Tom Lysø som driver et eget kommunikasjonsselskap i Rørvik, og har en rammeavtale med SinkabergHansen.

– Naturlig

Men nå har oppdretterne tydeligvis sett seg nødt til å forsterke innsatsen, og har leid inn noen av kongerikets dyreste PR-rådgivere. De har også fått med seg slakteri- og eksportørbedriften Nils Williksen på laget.

Kruse Larsen er det PR-byrået de namdalske oppdretterne nå benytter i saken. Kruse Larsen ble stiftet av Jan-Erik Larsen, som jobbet mye med fiskerirelaterte spørsmål i sin tid i First House.

Etter det IntraFish kjenner til, er det imidlertid Bjarne Håkon Hanssen som har hovedansvaret for PD-saken.

– Utgangspunktet er en ytterst alvorlig situasjon for regionale havbruksselskap i Nord-Trøndelag, hvor selve forvaltninga av Sav-2 viruset i stor grad truer virksomhetene og arbeidsplasser – hovedsakelig i landanlegg og tilhørende foretak og underleverandører. Vi ønsker en åpen og realistisk beskrivelse av virkeligheten – og med det en nødvendig offentlig debatt. De samarbeidende oppdrettsselskapene i Ytre Namdal har ikke egne avdelinger for kommunikasjon og samfunnskontakt. Når vi nå føler at vi trenger slik bistand er det naturlig å gjøre som mange andre gjør (også større oppdrettsselskap), nemlig å engasjere noen som kan hjelpe til for en kortere periode, sier Roy Emilsen på vegne av alle de fire aktørene.