«Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl...»

HØYLANDET: – Du må stå opp om morgenen og så må du trene. Da har du gode muligheter for å bli en god skiløper. Det e itjnå som kjæm tå seg sjøl, du må gjør jobben sjøl, sa Rønning til lydhøre skiløpere.

Han la opp som skiløper i fjor, men er hver lørdag å se i tv-ruta som deltaker i Mesternes Mester på NRK.

Tirsdag var det imidlertid langrenn det handlet om på Høylandet.

– Man blir ikke en god skiløper av å ligge og dra seg i senga til 11-12 på dagen, sa skiløperen.

Og med fire VM-titler i stafett, sju norske mesterskap og 11 verdenscupseire, vet nok Rønning bedre enn de fleste hva som må til for å nå toppen.

14-52-10...

Under flotte forhold i lysløypa på Høylandet hadde Rønning først ei økt ute der han øste av sin erfaring fra sin lange skikarierre.

Rønning, som nå er bankmann i Sparebank 1, var en klassisk ekspert av rang.

– Skøytinga fikk jeg aldri tak på og da sa fattern at det er bedre å bli bedre på det du er god på, enn å være halvveis god i alt.

De unge skiløperne fra Høylandet, men også noen fra Overhalla og Foldereid fikk prøve seg på staking, diagonalgang uten staver og ikke minst fiskebein i bratt bakke, før kursen ble satt inn i varmen i skistua der han holdt et morsomt og interessant foredrag om hva som må til for å nå toppen.

– 14-52-10, er det noen som vet hva disse tallene betyr. Noen som er god i mattematikk her? Kanskje vi skal spørre Anders Jakobsen, sa Rønning til latter fra salen. – For dere så vel Mesternes Mester på lørdag?, la han til med et smil.

– Tallene betyr 14 økter i uka, 52 uker i året i 10 år. Da har du gode forutsetninger for å bli god.

Høyeste utmerkelse

Og god ble Eldar Rønning, selv om han aldri klarte det største målet han hadde satt seg. Å bli individuell OL- eller verdensmester. Det nærmeste han kom var i VM i Oslo i 2011, der han bare var 13 sekunder bak finnen Matti Heikinnen som tok gullet..

Eldar Rønning, som i likhet med Høylandets Pål Tyldum har fått den høyeste utmerkelse innen norsk skisport, nemlig Holmenkollmedaljen avsluttet med Thomas Wassbergs resept på å bli en god skiløper: «Man måste trena mycke, sova mycke og eta mycke – men da måste man också skita mycke».