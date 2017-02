– Manglende dekning handler ofte om problemer med mottak

NAMSOS: Det mener Jørn Jensen fra NRK, som sammen med Bjørnar Langen utgjør Hjelpeteamet på hjul som denne uka oppsøker ulike steder i Namdalen fra sin base i Namsos.

Teamet følger opp forhandlere i området i tillegg til å utføre fortløpende kontrollmålinger av dekning.

Vil fortsette å sende på FM-nettet Lokalradioen vil bestå Klokka 11.11 onsdag formiddag forsvinner alle NRKs kanaler fra FM-nettet. Men Johannes Aarmo og Radio Trøndelag vil fortsette å sende på FM-nettet i flere år.

– Hvordan er DAB-dekninga i Namdalen?

– Den er etter vårt skjønn god. Noen steder som ikke har hatt FM-signaler tidligere, har DAB nå. Og motsatt; enkelte steder som du tidligere kunne ta inn FM-sendinger, vil du ikke få inn DAB-sendinger nå, sier Jensen.

Tirsdag tok de blant annet turen til Salsbruket – og opplevde at det ikke var DAB-dekning langs store deler av Skrøyvdalsvegen.

– Men dette er et område hvor det også har vært dårlig med FM-signal og ingen mobildekning. Det er ingen infrastruktur, og det vil heller ikke bli satt opp master for å sikre DAB-sendinger, sier Jensen.

Til Otterøya i dag

Hjelpeteamene er opprettet for å hjelpe lyttere, og onsdag var teamet i Namsos på tur ut til Otterøya for å sjekke signalforholdene hos beboere på Skorstad.

– Det ble flyttet ei mast der nylig, og noen har opplevd problemer med mottaket. Det skal vi sjekke i dag. Deretter har vi plan om å ta turen til Flatanger, hvor en mann sliter med å få inn DAB i bilen.

Det var også hjelpeteam tilstede i forbindelse med slukking av riksdekkende FM-nett i Nordland i januar.

– Mange lyttere hadde spørsmål rundt dekning, og man erfarte at opplevelsen med manglende dekning i stor grad handlet om problemer med mottak. I mange tilfeller ble problemene knyttet til antenne og kanalenes ulike dekningsgrader. NRKs kanaler og kommersielle kanaler har ulik grad av dekning. I enkelte områder er det dekning fra NRK, men ikke kanaler som P4 og Radio Norge. Årsaken er at NRK har langt flere sendere rundt om i landet, opplyser teamet.

Nå slukkes snart FM-nettet i Nord-Trøndelag Nå er det bare en uke igjen til FM-nettet slukkes i Trøndelag – og NRK setter nå opp DAB-sendere på Otterøya og på Jøssund i Flatanger for å forbedre dekninga i Namdalen.

– Hvordan kommer man i kontakt med hjelpeteamet?

– Lyttere må rette spørsmål til NRKs publikumsservice eller publikumsservice på radio.no. Her vil man få hjelp og assistanse av et forsterket lag av informasjonsmedarbeidere, som svarer på spørsmål om DAB og digital radio. Spørsmål som krever at det gjøres undersøkelser på stedet sendes videre til hjelpeteamene.

Det digitale radioskiftet

Norsk radio digitaliseres og i 2017 går landet gjennom et skifte fra analog til digital radio. Digital radio mangedobler det nasjonale kanaltilbudet.

I 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region. Slukkingen begynte i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember. I dag onsdag 8. februar slukkes nettet i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Mer enn 3 millioner nordmenn hører radio hver dag og et flertall av lytterne er nå digitale. I følge Digitalradioundersøkelsen fra januar 2017 har sju av ti husstander en DAB-radio.