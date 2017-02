Begeistret heimepublikummet med debutfilmen

NAMSOS: Spenninga lå i lufta da det onsdag formiddag var klart for en historisk premiere i Namsos. Som første namsos- regissør skulle Markus Dahlslett vise filmen for godt over 100 elever i forbindelse med Den store skolekinodagen.

Dahlslett fortalte om produksjonen og kom med inspirerende tips til de som kunne tenkt å prøve seg som filmskapere. Publikum satt lydhøre og fulgte nøye med. Reaksjonene fra elevene etterpå var klar tale. Dette likte de svært godt.

Film er viktig

Blant de mange som var med på skolevisninga av «Trace», var 9.klassingene ved Otterøy skole. De syntes det var artig å se den fartsfylte vikingfilmen.

– Den var veldig artig og bra. Scenene var godt satt sammen og det var mye action, forteller Dina Dyrendal.

– Handlinga virket veldig ekte, og det likte jeg, sier Ursula Fossland.

Ungdommene har selv prøvd seg som filmskapere, og har erfart hvor krevende prosessen det er å lage film.

– Vi har hatt det som prosjekt på skolen, så vi vet hvor vanskelig det er, sier Dyrendal.

Ungdommene er opptatt både av å se og lage film. Flere kunne tenkt seg å jobbe i filmbransjen når de blir voksne.

– Jeg vet ikke om jeg kunne tenkt meg å jobbe bak kamera, men å være skuespiller virker spennende, sier Dina Dyrendal.

Men det var ikke bare elevene som lot seg begeistre.

– Jeg synes det var en veldig fin film, og det var et bevisst valg at vi ville se denne akkurat filmen. Det er viktig for elevene å se det er mulig for alle å lage film, sier lærer ved Otterøy skole, Trude Langstrand.

Bruken av film i undervisninga blir stadig mer vanlig, og på Otterøya bruker de filmmediet aktivt for å nå kompetansemål i læreplanen.

– Elevene har analysert en novelle, laget storyboard og laget film. Det er veldig motiverende for dem, og noe de vil huske, sier Langstrand.

Stor opplevelse

Før visninga var regissør Markus Dahlslett spent, men gledet seg til å se filmen. Etterpå var han godt fornøyd.

– Kjempekult – absolutt ei fin opplevelse. Og så var det fint at det kom så mange, sier han.

Filmen ble vist i den største salen på Namsos kino, noe som var en ny opplevelse for den talentfulle filmregissøren.

– Dette er det største lerretet filmen har blitt vist på, og jeg så nye detaljer som jeg ikke har sett før, sier Dahlslett.

Etter visninga kom flere av ungdommene for å stille spørsmål til regissøren.

– Det virket som de likte filmen, og det var flere som var nysgjerrig. Det er artig at det er flere som er interessert i å lage film.

Å lage film er ingen enkel oppgave, og underveis i produksjonen støtte Dahlslett på mange problemer som måtte løses.

– Det har vært ei utfordring å legge handlinga så langt tilbake i tid, men det aller vanskeligste er å skrive god dialog. Derfor er det flere scener uten dialog hvor det brukes andre virkemidler for å fortelle historien. Vi hadde ikke ubegrenset med tid, så noen av scenene rakk vi bare så vidt å filme.

Et beskjedent budsjett gjorde også at det måtte tenkes kreativt.

– Vi måtte få ting til å se dyrere ut og at vi hadde bygd mange sett. Det føler jeg at vi lyktes godt med.

– Nå har du fått vist en film i Namsos. Blir det neste å spille inn en film her?

– He he, det har jeg ingen planer om ennå i hvert fall.