LEKA: Leka formannskap har sagt ja til at Stig Holmstrand får fradele ei boligtomt på 1,5 dekar fra sin eiendom på Skei.

Det gis samtidig dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100-metersbeltet og kommunens arealplan.

Fradeling av boligtomta skjer fordi sønnen Tommy Furre Holmstrand ønsker å føre opp et bolighus på den aktuelle plassen.

Søkeren angir at det er den beste plasseringa for et nytt bolighus på eiendommen.